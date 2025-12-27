Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Çankırı'nın Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü. Ekipler, D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor ve sürücüler uyarılıyor.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel