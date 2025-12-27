Haberler

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Çankırı'nın Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü. Ekipler, D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor ve sürücüler uyarılıyor.

Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, sürücülere kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
