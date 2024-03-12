Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. Mart ayında yağan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.
Mart ayında yağan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.