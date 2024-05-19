Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde açan düğün çiçekleri doğayı sarıya boyadı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde her yıl mayıs ayında açan düğün çiçekleri, Yapraklı Yaylası'nı sarıya boyayarak ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunuyor. Yaylalarda açan sarı çiçekler, muhteşem manzaralar oluşturuyor.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan düğün çiçekleri, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nı sarıya boyadı.
Yemyeşil yaylalarda açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Yaylalara gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek fotoğraf çektirdi.