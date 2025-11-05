Çankırı'nın Sakarcören Köyü'nde Yol Çalışmaları Başladı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakarcören köyünde, köy içi yolların açılması için Çankırı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Köy Muhtarı Ömer Akdemir ile AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Akdemir, uzun yıllardır köy halkının beklediği yol çalışmasının nihayet hayata geçirildiğini belirterek, "Köyümüzün yolları açılıyor. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar'a, İl Başkanımız Koray Erdoğan'a, Genel Sekreterimiz Yüksel Çelik'e, İlçe Başkanımız Alparslan Demirkapı'ya ve İl Genel Meclis Üyelerimize köyüm adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yol bizim yıllardır kanayan yaramızdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

dedi.

AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı da ilçeye bağlı köylerde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "İlçemize bağlı köylerimizi adeta birer şantiye haline getirdik. Bu çalışmalarda bizlere her zaman destek olan Grup Başkanvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu'na, Çankırı Valimiz Mustafa Fırat Taşolar'a, İl Başkanımız Koray Erdoğan'a, İl Genel Sekreterimiz Yüksel Çelik'e ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum."

ifadelerini kullandı.

Sakarcören köyü sakinleri, yürütülen yol çalışmaları sayesinde köy içi ulaşımın daha rahat ve güvenli hale geleceğini belirterek yetkililere teşekkür etti.