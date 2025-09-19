Çankırı'da Gaziler Günü Kutlandı

Çankırı'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Orta ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Daha sonra şehit yakınları ile gazi ve yakınlarına yemek ikramında bulunuldu.

Törene Kaymakam Vekili Saliha Karataş, Orta Belediye Başkan Vekili Ramazan Akpınar, Yaylakent Belediye Başkan Vekili Tahsin Çandik, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Korgun

Korgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Emre Çakmak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Metin Demirel, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çerkeş

Çerkeş Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Sefa Aksungur ve Gazi Cafer Kabaçalı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Özel Çerkeş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden Elmas Çelik tarafından Gaziler Günü konulu şiir okundu.

Hükümet Konağı önündeki törenin ardından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Dilek Bal, Cumhuriyet Savcısı Arif Kaan Karaoğlan, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz ile kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Ilgaz

Ilgaz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Programa Kaymakam Burak Yılmaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Emre Bayhan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.