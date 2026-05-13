Çankırı merkezli fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

ÇANKIRI merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince Çankırı ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 4 adreste düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda dijital materyaller ve suç unsurları ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı