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Çankırı Kızılırmak yolunda iki aracın çarpışması 1 ölü ve 2 yaralıyla sonuçlandı

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Çankırı'da Kızılırmak-Çankırı kara yolu Yukarıalagöz köyü mevkisinde otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çankırı'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Muhammed Can Aydemir (25) idaresindeki 19 AAN 039 plakalı otomobil, Kızılırmak- Çankırı kara yolu Yukarıalagöz köyü mevkisinde, H.G'nin (42) kullandığı 71 ACD 644 plakalı pikap ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Pikabın sürücüsü H.G. ile araçta bulunan A.H. (41) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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