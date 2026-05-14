Çankırı'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hortum oluştu.

İlçede öğleden sonra rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı. Bir süre sonra arazide oluşan hortum, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.