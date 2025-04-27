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Çankırı Kitap Günleri Sona Erdi

Çankırı Kitap Günleri Sona Erdi
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Çankırı'da 22 Nisan'da başlayan ve 6 gün süren Çankırı Kitap Günleri, yazar Dilek Cesur ve Tufan Gündüz ile kitapseverlerin buluşmasıyla son buldu. Etkinlik süresince yazarlarla söyleşiler, imza günleri ve çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı.

Çankırı'da 22 Nisan'da başlayan Çankırı Kitap Günleri sona erdi.

Atatürk Stadı ve Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin son gününde yazar Dilek Cesur ve Tufan Gündüz kitapseverlerle bir araya geldi.

Çankırı'da ilk kez düzenlenen ve 6 gün boyunca süren kitap fuarı, çok sayıda kitapseveri ağırladı.

Fuarda yazarlarla söyleşiler, imza günleri ile çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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