Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik aksadı
Çankırı-Kastamonu kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri yolun bazı bölümlerini trafiğe kapattı ve Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler ise kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Çankırı- Kastamonu kara yolunda kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.
Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla polis ekipleri, Ilgaz ilçesinden Kastamonu yönüne ulaşımı kapattı.
Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Trafik ekipleri de sürücülere kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yürütülen çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.