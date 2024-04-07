Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Şehitler Adına Fidan Dikildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde bulunan Millet Bahçesi'ne şehitler adına fidan dikildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi yönetimi, kentteki şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, programdaki konuşmasında, dünyada şehitlik mertebesini Türk milleti kadar idrak eden bir toplum ve millet olmadığını söyledi.

Şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu belirten Çiftçi, "Türk milletinin en önemli değerlerini burada misafir etmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Ne mutlu bize ki şehitlerimizi anıyor, dualar gönderip şefaatlerine talip oluyoruz." dedi.

Vatan, bayrak ve devlet sevgisinin Türk milletinde her dönem en üst seviyede olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bulunduğu coğrafyada güçlü olan ülkemiz, şehitlerimizin manevi desteğiyle daha güçlü olacaktır. Ay yıldızlı bayrağımız her zaman göklerde dalgalanacaktır." diye konuştu.

Uluyazı Kampüsü'ne yapılan Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Rektör Çiftçi, şöyle devam etti:

"Uluyazı'yı ulu eden en önemli meselelerden biri de Millet Bahçesidir ama bu Millet Bahçesinin diğer Millet Bahçelerinden bir farkı var. Millet Bahçemizde sizden bir parça var. Bugün Millet Bahçemizdeki ağaçlarımız, şehitlerimizin anısına onları temsil edecek şekilde dikilmiş bulunmaktadır. Onların isimleri artık o ağaçların üzerindedir. Kampüsümüze gelen her öğrencimiz, milletimizin her bir ferdi, kıymetlerimizin isimlerini görecekler, Fatihalar okuyacaklar, minnetlerini ifade edecekler. Peygamber Efendimize komşu olan şehitlerimizin artık bir hatırası var."

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım ise kendisinin de bir şehit kardeşi olduğunu ifade ederek, şehit ailelerini ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Rektör Çiftçi, Uluyazı Kampüsü Millet Bahçesi'ne şehitler adına dikilen fidanların sertifikalarını ailelerine takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Karatekin Üniversitesi Çankırı Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe neden sahadan çekildi? Süper Kupa maçı tatil edildi mi? GS-FB derbisi neden iptal oldu? SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ? 7 Nisan Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu!
title