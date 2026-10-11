Çankırı Ilgaz'da ata tohumundan yetiştirilen lahanalar 40 kilograma kadar ulaşıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kuşaklar boyunca korunan ata tohumlarından yetiştirilen lahanalar, 40 kilograma kadar ulaşabilen ağırlıklarıyla dikkati çekiyor.

İlçeye bağlı Hacıhasan köyünde geçmişten günümüze aktarılan ata tohumları, geleneksel yöntemlerle çoğaltılarak her yıl yeniden toprakla buluşturuluyor.

Ilgaz Dağı'nın kaynak sularıyla sulanan ve bölgede yaklaşık 150 dekar arazide yetiştirilen lahanalar, büyüklüklerinin yanı sıra sarma ve turşu yapımında tercih edilmeleriyle de öne çıkıyor.

Mart ayında tohumların ekilmesiyle başlayan üretim sürecinin ardından sonbaharda hasat edilen lahanalar çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda satışa sunuluyor.

Lahana üreticisi Cihan Sofuoğlu, AA muhabirine, Ilgaz'ın Hacıhasan köyü lahanasının bölgenin en meşhur lahanası olduğunu söyledi.

Lahanaların en önemli özelliğinin ata tohumlarından yetiştirilmesi olduğunu belirten Sofuoğlu, "Lahanalarımızın özelliği ata tohumundan yetiştirilmesi, toprağımızın yapısı ve Ilgaz Dağı'nın kar suyuyla beslenen temiz kaynak sularıyla sulanmasıdır. Biz tohumumuzu değiştirmiyoruz, ata tohumu kullanıyoruz. Tohumu değiştirirsek lezzeti de değişecek. Fide yetiştirmeden çapalamaya, ilaçlama, gübreleme ve sulamadan hasat ve pazarlamaya kadar bütün işlemleri kendimiz yapıyoruz." dedi.

Tohumları geleneksel yöntemlerle elde ettiklerini anlatan Sofuoğlu, "Kışın lahanaların içinden seçtiklerimizi kökleriyle birlikte çıkarıyoruz. İlkbaharda bunları yeniden toprakla buluşturuyoruz. Lahanalar çiçek açıyor, ardından küçük tohumlar veriyor. Biz de bu tohumları tekrar kullanıyoruz. Dedelerimizin dedelerinden gelen bir tohum. Bir asır mı, daha fazla mı bilmiyoruz ama bu tohumu kaybetmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Çok meşakkatli bir iş, bunu yapan bilir"

Yaklaşık 30 dönüm arazide lahana yetiştirdiğini dile getiren Sofuoğlu, bir dönüme yaklaşık 1100 fide diktiklerine, toplamda 30 ila 35 bin lahana yetiştirdiklerine işaret etti.

Lahana üretiminin oldukça zahmetli olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, "Bir çocuğu nasıl dünyaya getirirsin, büyütürsün, gözünün içine bakarsın, bu da öyle bir şey. Buğday gibi bir kere ekeyim, işim bitsin diyemiyorsun. Gerçekten çok meşakkatli bir iş, bunu yapan bilir. Bir lahana sofraya geliyor ama ne meşakkatle geliyor. Bunun değerini bilmeleri gerekir." ifadesini kullandı.

"Lahana büyüdükçe içinin beyazlığı artar, daha lezzetli olur"

Sofuoğlu, yetiştirdikleri lahanaların ağırlığının 5 kilogramdan 40 kilograma kadar değişebildiğinin altını çizerek, özellikle büyük lahanaların tercih edildiğini söyledi.

Ufak lahanaların acı ve kekremsi olduğunu, büyüdükçe sıkılaştığını, beyazlaştığını ve lezzetinin arttığını anlatan Sofuoğlu, "Bizim lahanaların büyüklüğü genellikle bu mevsimden sonra 30-40 kiloya kadar çıkar, taşımak zor olur ama çok kaliteli lahanalardır. Lahana büyüdükçe içinin beyazlığı artar, daha lezzetli olur. Bizde büyük lahananın dışından sarma, içinden turşu yaparlar. Hem yaprağı daha ince olur hem içi daha beyaz çıkar." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA