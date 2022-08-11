Çankırı haber! Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı Çankırı gelişmesine göre Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. İdris Çelik'in kullandığı 18 DY 505 plakalı otomobilin motor kısmından Yeni Mahalle Fahri Görgülü Caddesi'nde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Çelik, otomobilini yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Aracı saran yangın, Şabanözü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Kadir Uğuz İdris Çelik Şabanözü Çankırı Güncel Haberler

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