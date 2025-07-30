Çankırı'dan Yangın Bölgesindeki Çiftçilere Yardım Gönderildi

Çankırı'dan Yangın Bölgesindeki Çiftçilere Yardım Gönderildi
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Çankırı Valiliği'nin koordinesinde, Karabük'teki orman yangınından etkilenen çiftçiler için 3 tır yardım gönderildi. Yardım tırları, 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yemden oluşuyor.

Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım gönderildi.

Çankırı Valiliği koordinesinde Karabük'te yangından etkilenen çiftçiler için 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yem hazırlandı.

Yapraklı ilçesine bağlı Şeyh Osman ile Yüklü köylerinden çiftçilerin yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 yardım tırı, törenle bölgeye uğurlandı.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
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