Çankırı'dan Yangın Bölgesindeki Çiftçilere Yardım Gönderildi
Çankırı Valiliği'nin koordinesinde, Karabük'teki orman yangınından etkilenen çiftçiler için 3 tır yardım gönderildi. Yardım tırları, 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yemden oluşuyor.
Çankırı'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere 3 tır yardım gönderildi.
Çankırı Valiliği koordinesinde Karabük'te yangından etkilenen çiftçiler için 1 tır saman, 1 tır silaj ve 10 ton yem hazırlandı.
Yapraklı ilçesine bağlı Şeyh Osman ile Yüklü köylerinden çiftçilerin yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 yardım tırı, törenle bölgeye uğurlandı.
Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel