Çankırı'dan kısa kısa

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Taşolar, proje okulu bünyesinde faaliyet gösteren hafızlık sınıflarını da ziyaret ederek, okul yöneticisi ve öğretmenlerinden okulda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Vali Taşolar, 12. sınıf öğrencileriyle kariyer ve hedefleriyle ile ilgili sohbet ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar'a ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, şube müdürü Özdemir Şentürk ve okul müdürü Mustafa Uyanık eşlik etti.

Yapraklı'daki ortaokul öğrencilerden il merkezindeki liselere ziyaret

Yapraklı Ortaokulu öğrencileri, Çankırı merkezde bulunan liselere ziyaret gerçekleştirdi.

Liseleri tanıtmak amacıyla okul yönetimi ve rehber öğretmenlerin koordinasyonuyla düzenlenen gezide öğrenciler, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB Fen Lisesi, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Liselere geçiş sınavı öncesi, liselerde yürütülen proje ve akademik çalışmalar hakkında bilgi alan öğrenciler, okullarda bulunan atölye ve etkinlik salonlarını da gezdi.

Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı'dan yaşlılara ziyaret

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, beldede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Kaşıkcı, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Kaşıkcı, yaşlıların toplumun temel direği olduğunu belirterek, onların huzur ve mutluluğu için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.