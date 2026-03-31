Çankırı'da kış aylarındaki yağışlar barajda su seviyesini yüzde 31'e çıkardı

Kış aylarındaki yağışlar, Çankırı'da içme suyu sağlayan Güldürcek Barajı'nın doluluk oranını yüzde 11'den yüzde 31'e çıkardı. Barajın durumu, küresel ısınmanın etkisiyle zorlu bir sürece girmekte.

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği Müdürü Recep Özen, AA muhabirine, Çankırı'nın içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nın 1979 yılında bölgesel sulama amaçlı kurulduğunu, 2005 yılında yapılan çalışmalar sonucunda barajın yüzde 95'inin içme suyuna tahsis edildiğini söyledi.

Barajdan yaklaşık 130 bin kişiye içme suyu sağlandığına işaret eden Özen, "Güldürcek Barajı ne yazık ki küresel ısınmanın da etkisiyle her dönem seviyesini kaybetmekte. 2025 yılı sonunda barajımız yüzde 11'ler seviyesine kadar geriledi. 2026 kış dönemiyle beraber su seviyelerimiz artış göstererek yüzde 31 seviyelerine geldi." dedi.

Nisan ve mayıs aylarında bekledikleri yağışlarla seviyenin artmasını ümit ettiklerini dile getiren Özen, "Bugün itibarıyla görülen sıcaklıklar neticesinde 2026 yılının biraz daha sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz. Bu noktada su kullanımıyla alakalı vatandaşlarımızdan iktisatlı olmalarını tavsiye ve talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
