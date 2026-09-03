Çankırı'da Barajlara 662 Bin Sazan Yavrusu

Çankırı'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, baraj ve göletlere 662 bin 500 sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Hüseyin Çakırtaş'ın katılımıyla düzenlenen törende, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Korgun ilçesi Alpsarı Göleti'ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl genelindeki 13 baraj ve gölette ise toplamda 662 bin 500 sazan yavrusu suyla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, yaptığı açıklamada, balıklandırma çalışmalarının yalnızca balık popülasyonunun artırılmasına yönelik olmadığını, aynı zamanda sucul ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması açısından da önemli olduğunu belirtti.

Çankırı'nın sahip olduğu göl ve göletlerin doğal kaynakların önemli bir parçası olduğunu dile getiren Candan, yürütülen proje ile su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Göletlere bırakılan sazan yavrularının avlanabilir yasal boya ulaşmasının yaklaşık 3-4 yıl sürebileceğine dikkati çeken yetkililer, bu süreçte balıkların üreme olgunluğuna ulaşabilmesi için vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA