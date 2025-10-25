Haberler

Çankırı'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Güncelleme:
Çankırı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan 1'inin durumu ağır. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇANKIRI'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı-Yapraklı kara yolu Tuzlu Bağları mevkisinde meydana geldi. Çankırı istikametinden Yapraklı yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 AEN 16 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 ACG 885 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çankırı yönüne ilerleyen 18 AB 109 plakalı otomobil de kaza yapan 06 AEN 16 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çankırı-Yapraklı kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yenden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
