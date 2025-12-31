Haberler

Çankırı'da karla kaplı yolda ayılarla karşılaşıldı

Güncelleme:
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolu açmak için çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda bir ayı ve üç yavrusuyla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇANKIRI'da kardan kapanan yolda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, 1'i yetişkin 3'ü yavru 4 ayı ile karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ilgaz ilçesi Balcı köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. İş makineleriyle yolu açma ve kar temizleme çalışması yürüten ekiplerin önüne, ayı ve 3 yavrusu çıktı. Ekipleri fark eden ayıları, bölgeden uzaklaşıp ormana girerek gözden kayboldu. Çalışanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
