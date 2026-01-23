Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye düştü. Sürücüler zorluk yaşarken, trafik ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde sis etkili oluyor.
Yoğun sis nedeniyle Şabanözü-Orta, Şabanözü- Çankırı ve Şabanözü-Çubuk kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel