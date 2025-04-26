Çankırı'da Yiyecek Arayan Tilki Kameralara Yansıdı
Çankırı'nın Abdulhalik Renda Mahallesi'nde gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tilkinin araçtan kaçarak ara sokağa girmesi dikkat çekti.
Çankırı'da yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Abdulhalik Renda Mahallesi'nde gece saatlerinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kayıtta, araçtan kaçan tilkinin ara sokağa girip beklediği görülüyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel