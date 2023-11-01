Çankırı'da yapılan uygulamalarda aranan kişiler yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Çankırı'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde aranan kişiler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 33 kişi yakalanırken, 88,4 gram sentetik uyuşturucu, 2,58 gram esrar ve 168 sentetik ecza hapı ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, trafik denetimlerinde 749 araç sürücüsüne para cezası uygulandı ve 81 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da gerçekleştirilen uygulamalarda aranan kişiler yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 23-29 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü personelince asayiş ve trafik denetimleri kapsamında 3 bin 663 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

Narkotik suçları bağlamında ise 4 operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 88,4 gram sentetik uyuşturucu, 2,58 gram esrar ve 168 sentetik ecza hapı ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şehir içi ve Bölge Trafik istasyonlarındaki görevlilerin araç denetimlerinde de 8 bin 768 araç kontrol edildi, 749 araç sürücüsüne 1 milyon 101 bin 332 lira para cezası uygulandı, 81 araç da trafikten men edildi.