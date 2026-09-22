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Çankırı'da yapay zeka destekli radar, hız ihlallerini plakaya otomatik işliyor

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Çankırı Valiliği, yapay zeka destekli hız tespit sistemleriyle radar denetimlerinin başlatıldığını bildirdi. Cihazlar hız ihlallerini otomatik tespit edip plakaya elektronik ortamda işlerken ceza araç sahibine doğrudan ulaştırılıyor.

Çankırı'da, "Yeni Nesil Yapay Zeka Destekli Radar Uygulaması"nın başladığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde ve kentte hız ihlallerinin önlenmesi amacıyla "Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemleri" ile radar denetimlerinin başlatıldığı ve kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sisteme entegre hız tespit cihazlarının araçların hızını otomatik ölçerek ihlalleri anında tespit ettiği aktarıldı.

Tespit edilen hız ihlallerinin herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan elektronik ortamda aracın tescil plakasına işlendiği belirtilen açıklamada, uygulanan cezanın ilgili mevzuat kapsamında araç sahibine doğrudan ulaştırıldığı kaydedildi.

Trafik kurallarına uymanın can ve mal kayıplarının önlenmesi açısından hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Sadece radar cezasından kaçınmak için değil, hayatınız için yavaşlayın. Birkaç dakika kazanmak için bir ömür kaybetmeyin. Hız limitlerine uyun, sevdiklerinize sağ salim ulaşın." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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