Çankırı'da Yangın Kontrol Altına Alındı, Zarar Gören Alanlar Havadan Görüntülendi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören ormanlık alanlar dron ile görüntülenirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
İlçeye bağlı Sarıkaya mevkisinde çıkan orman yangınının etkilediği alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangından zarar gören alanlar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel