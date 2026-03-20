Çankırı'da 2 katlı evde yangın: 2 ölü
Çankırı'da bir evde çıkan yangında Ramazan Bayram ve Sefer Üzün hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

ÇANKIRI'da 2 katlı evde çıkan yangında, Ramazan Bayram ve Sefer Üzün hayatını kaybetti.

İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi'ndeki 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Bayram ve Sefer Üzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
