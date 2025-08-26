Çankırı'da Yangın: Ahır ve Araçlar Kül Oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve ahırda park halinde bulunan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Dikenli köyünde Aksu ailesine ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ahır, samanlık ve ahırda park halinde bulunan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.