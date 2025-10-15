Çankırı'da Yangın: 3 Ev ve 4 Samanlık Kül Oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3 ev ile 4 samanlık yandı.

Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta birbirine bitişik halde olan Rasim K, Muhittin Y. ile Recep D'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyerek yakındaki samanlıklara da sıçrayan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.