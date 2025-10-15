Haberler

Çankırı'da Yangın: 3 Ev ve 4 Samanlık Kül Oldu

Çerkeş ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 4 samanlık yandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta birbirine bitişik halde olan Rasim K, Muhittin Y. ile Recep D'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyerek yakındaki samanlıklara da sıçrayan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
