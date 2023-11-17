Çankırı'da yağmur altında ormanda yiyecek arayan kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi
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Çankırı'da fotokapana takılan kızıl geyikler, yağmur altında beslenirken kayıt altına alındı.
Çankırı'da fotokapana takılan kızıl geyikler, yağmur altında beslenirken kayıt altına alındı.
Yapraklı ve Ilgaz'daki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kızıl geyikleri, yiyecek ararken görüntüledi.
Kayıtlarda iki geyiğin yağmur altında ormanlık alandaki görüntüleri yer alıyor.
Kaynak: AA / Güncel