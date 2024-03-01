Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Vatandaş Tarlada Bulduğu 40 Bin Lirayı Jandarmaya Teslim Etti

Güncelleme:

Çankırı'da yaşayan Mustafa Aksoy, köyüne giderken yol kenarında uçuşan kağıt parçalarının para olduğunu fark etti. Topladığı yaklaşık 40 bin lirayı jandarma ekiplerine teslim eden Aksoy, Vali Taşolar tarafından teşekkür edildi.

Çankırı'da bir vatandaş yol kenarında uçuşurken bulduğu 40 bin lirayı jandarma ekiplerine teslim etti.

Çankırı'da yaşayan Mustafa Aksoy, köyü Balıbağı'na giderken yol üzerinde tarlada kağıt parçalarının uçuştuğunu gördü.

Dikkatli baktığında uçuşan kağıtların para olduğunu gören Aksoy, aracından inerek saçılan paraları topladı.

Yaklaşık 40 bin lira toplayan Aksoy, tutanakla paraları jandarma ekiplerine teslim etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da Aksoy'u arayarak duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde Aksoy'a olayı duyduğunda çok sevindiğini belirten Vali Taşolar, "Olay bildirilince ne kadar güzel bir kentte ne kadar güzel insanlarla birlikteyim dedim. Allah senden de seni doğuran anne babadan da binlerce kez razı olsun. En kısa zamanda çay içmeye bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Aksoy da AA muhabirine, köyüne ziyarete giderken uçuşan paraları fark ederek araçtan indiğini yüklü miktarda para topladığını anlattı.

Jandarmayı arayarak konu hakkında bilgi verdiğini ve topladığı paraları jandarmaya teslim ettiğini aktaran Aksoy, "Bulduğum miktar 40 bin liraydı. Paralar uçuştuğu için belki daha fazla miktar da olabilir ama benim gördüğüm, topladığım bu kadardı. Jandarmayla kontrol ettik, bulamadık. İhtiyacı olabilir, çocuğu hasta olabilir ben bunu insanlık görevi olarak yerine getirdiğimi düşünüyorum, mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Aksoy Jandarma Çankırı İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title