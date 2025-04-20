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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İncili Çeşme Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İncili Çeşme Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, S.E. ve B.K. tutuklandı, S.S.U, E.B. ve B.E, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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