Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İncili Çeşme Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İncili Çeşme Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, S.E. ve B.K. tutuklandı, S.S.U, E.B. ve B.E, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel