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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı gözaltına alındı

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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 93 sentetik ecza hap ile 13 kaçak saat ele geçirildi.

Ekipler tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Çankırı Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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