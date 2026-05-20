Çankırı'da 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Çankırı'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Ilgaz ilçesindeki Turizm Fakültesinde düzenlenen programda, coğrafi işaretli Çankırı'nın yumurta tatlısı, Çankırı tutmaç çorbası, Çankırı küpecik peyniri, yapraklı panayır helvası, Çankırı hameyli tatlısı gibi lezzetler tanıtıldı.

Katılımcılara ise tuzda tavuk, keşkek, Çankırı pidesi ve hameyli tatlısı ikram edildi.

Programda konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, mutfak kültürünün gerçek bir miras olduğunu söyledi.

Çankırı'da gastronomi alanında coğrafi işaretli 30 ürün bulunduğunu, bu sayının artması için gayret edildiğini dile getiren Çakırtaş, "İnşallah bunlarla birlikte Çankırı'mızın gastronomisini de ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi belirli seviyeye getirmiş olacağız. İlimizin kültürüne katkı sağlama noktasında büyük emek veren bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş da turizm değerlerini ileriye taşımayı turizm fakültelerinde yetişecek öğrenci ve akademisyenlerle başaracaklarını belirterek, "Yemek demek, gastronomi demek, bir milletin, bir ülkenin kültürel zenginliğini gösterir. Mutfağınız ne kadar zenginse medeniyetimiz ve geçmişimiz de o kadar zengindir. Biz bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz da Ilgaz'da 3 ürünün coğrafi işaretle tescillenme aşamasında olduğunu dile getirerek, mutfak zenginliklerini tanıtmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından sponsorlara belge verildi.