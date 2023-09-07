Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında M.D. idaresindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.