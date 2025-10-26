Haberler

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından Çankırı-Ankara kara yoluna çıkmak isterken, Ankara'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Satılmış İri olay yerinde yaşamını yitirdi, F.İ, S.C. ve O.C. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
