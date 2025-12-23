Haberler

Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdullah Ş. (60) idaresindeki 34 AY 152 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çerkeş Bayındır köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Ş. (77) ve Vahide Ş. (84) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vahide Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
