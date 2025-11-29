Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ÇANKIRI'da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkeş ilçesi D-100 kara yolu Bedil mevkisinde meydana geldi. Ahmet Özgen (75) idaresindeki 34 SMU 24 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Abdullah O. yönetimindeki 33 ATR 930 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Seher Özgen ağır yaralandı. Ambulans ile Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Özgen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Özgen ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.