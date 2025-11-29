Haberler

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkeş ilçesi D-100 kara yolu Bedil mevkisinde meydana geldi. Ahmet Özgen (75) idaresindeki 34 SMU 24 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Abdullah O. yönetimindeki 33 ATR 930 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Seher Özgen ağır yaralandı. Ambulans ile Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Özgen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Özgen ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

