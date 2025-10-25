Haberler

Çankırı'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 9 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 9 Yaralı
Güncelleme:
Çankırı'nın Fatih Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 18 ACG 885 plakalı hafif ticari araç, 06 AEN 16 plakalı otomobil ve 18 ABS 109 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
