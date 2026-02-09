Çankırı'da şarampole devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü öldü
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tomruk yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Küçükbaş hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet Küçükbaş (38) idaresindeki 18 ACD 747 plakalı tomruk yüklü tır, ilçeye bağlı Sarıkaya köyü Gebeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçükbaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
