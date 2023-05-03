Çankırı'da Togg izdihamı: İlerlemekte güçlük çekti

ÇANKIRI - Çankırı'da görücüye çıkan Türkiye'nin milli otomobili Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların incelemek için birbiriyle yarıştığı Togg, alanda ilerlemekte güçlük çekti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, vatandaşların incelemesi için Çankırı'ya getirildi. Şehir girişinde aracı AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Milletvekili Salim Civitcioğlu karşıladı. Daha sonra il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne getirilen Togg vatandaşlar için görücüye çıktı. Vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobilini incelemek ve fotoğraf çekebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Alanda izdiham oluşturan vatandaşlar sebebiyle Togg ilerlemekte güçlük çekti. "Anadolu kırmızı" Togg'u inceleyen vatandaşlar, önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gençlerimize Anadolu kırmızısı Togg'u Çankırı'ya getireceğimiz yönünde söz vermiştik"

Vatandaşlara verdikleri sözü tutarak Togg'u Çankırı'ya getirdiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, "Gençlerimize Anadolu kırmızısı Togg'u Çankırı'ya getireceğimiz yönünde söz vermiştik. Onlarla bir ve beraber olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Gençlerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Önce, Uluyazı kampüsümüzde gençlerimizle buluştuk. Oradan da buradaki AVM'ye geldik, vatandaşlarımızla beraberiz. Erkeği ile kadını ile çocuğuyla, dedesiyle milli gururumuz Togg'umuzun yanındayız" dedi.

Togg'u görmek için alana gelen çocuklar ise çok heyecanlı olduklarını söylediler.