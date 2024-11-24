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Çankırı'da Tır Bariyerlere Çarptı, Sürücü Sağ Kurtuldu

Çankırı'da Tır Bariyerlere Çarptı, Sürücü Sağ Kurtuldu
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Haberler
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, yoldaki buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü M.N. kazayı yara almadan atlattı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tır yolda oluşan buzlanmadan dolayı bariyerlere çarptı.

M.N. (50) idaresindeki 68 FB 684 plakalı tır, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş Sanayi Kavşağı mevkisinde yoldaki buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce solundaki daha sonra sağındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından ulaşım tek şeritten sağlanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yapan tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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