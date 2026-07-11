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Çankırı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çankırı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Çankırı'da beton bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çankırı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

E.K. (25) idaresindeki 18 BA 846 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu 15 Temmuz Kavşağı mevkisinde beton bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.D. (13), A.D. (15), B.D. (13) ve A.E.Y. (16) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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