Çankırı'da özel eğitim öğrencilerine yönelik strafor baskı atölye çalışması düzenlendi
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatekin Üniversitesi işbirliği ile Geleneksel Baskı Atölyesi "Strafor Baskı" isimli atölye çalışması gerçekleştirildi.
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatekin Üniversitesi işbirliği ile Geleneksel Baskı Atölyesi "Strafor Baskı" isimli atölye çalışması gerçekleştirildi.
Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde Karatekin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu ve öğretmen Yasemin Özdemir rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri baskı sanatının temelleri hakkında bilgilendirildi.
Tasarımlarını strafor levhalarına işleyen öğrenciler, özel baskı makineleriyle tasarımlarını kağıda aktarma sürecini deneyimledi.
Etkinliğe, Şube Müdürü Özdemir Şentürk, Okul Müdürü Olcay Kayabaşı, Çankırı Sayın Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar ile öğretmen ve özel eğitim öğrencileri katıldı.