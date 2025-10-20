Haberler

Çankırı'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde C.B. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
