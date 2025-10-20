Çankırı'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı
Çankırı'nın Korgun ilçesinde C.B. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çankırı'nın Korgun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
C.B. (21) idaresindeki 18 ABP 428 plakalı otomobil, Korgun-Kurşunlu kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A. (20), E.B. (23) ve S.B. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel