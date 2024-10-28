Çankırı'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Meryem Arık hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 HYA 06 plakalı otomobil ile Mustafa Arık yönetimindeki 06 DL 3502 plakalı otomobil Yeni Mahalle Avrupa Sokak üzerinde çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Arık hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.