Haberler

Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan orman yangını, 34 araç ve 131 personel ile havadan 3 helikopterle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

ÇANKIRI'nin Kurşunlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada; bugün saat 14.50'de, Kurşunlu ilçesi Taşkaracalar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 34 araç ve 131 personel ile karadan başlatılan söndürme çalışmalarına 3 helikopterle de hava desteği sağlandı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, soğutma çalışmaları ile çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.