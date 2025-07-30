Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), dün Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çankırı Yapraklı'da da meydana gelen yangın ekiplerimizin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.