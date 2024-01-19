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Çankırı'da öğrencilere karneleri dağıtıldı

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Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde Belediye Başkanı Harun Oflaz ve AK Parti İlçe Başkanı Yücel Erten'in katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Törenin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde öğrencilere karnelere verildi.

Atkaracalar Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda Belediye Başkanı Harun Oflaz ile AK Parti İlçe Başkanı Yücel Erten'in katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

Oflaz ve Erten ile öğretmenlerin katılımıyla öğrencilere karneleri verildi.

Karne dağıtım töreninin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Kaynak: AA / Güncel

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