Çankırı'da Mavi Marmara Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 'Mavi Marmara'dan Sumud'a Özgürlüğe Yelken Açanlar' programı düzenlendi. Programda Mavi Marmara gazisi Abdulhamit Ateş ve aktivist Zeynel Abidin Özkan Filistin ve Gazze üzerindeki sivil mücadelenin önemini vurguladı.

Çankırı'da, "Mavi Marmara'dan Sumud'a Özgürlüğe Yelken Açanlar" programı düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) konferans salonunda Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genç Birimi ile ÇAKÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu öncülüğünde düzenlenen program, Kur'an tilavetiyle başladı.

Mavi Marmara gazisi ve Çubuk İHH Başkanı Abdulhamit Ateş, burada yaptığı konuşmada, Mavi Marmara'nın bu alanda bir ilk olduğunu belirterek, Kudüs ve Filistin bilinci hakkında bilgi verdi.

Mavi Marmara ve Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan da Gazze'nin özgürlüğü için sivil mücadelenin önemine değinerek, sivil eylemin nasıl oluştuğu ve süresini anlattı.

Bu yolculuğun bir gemi yolculuğundan farklı olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu yolculuk bir vicdan hareketi, bir dayanışma çağrısıydı. Gazze'ye ulaşamasa da yürekleriyle insanlığın onurunu Filistin'e ulaştıran bir eylem oldu." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
