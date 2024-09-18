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Çankırı'da Kutlu Doğum Haftası Kutlandı

Çankırı'da Kutlu Doğum Haftası Kutlandı
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Çankırı'nın Orta ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hz. Peygamber ve şahsiyet inşası' konulu konferans düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Şahin, iman ve ahlakın önemine vurgu yaptı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kutlandı.

Hafta dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından Orta Belediyesi Düğün Salonu'nda "Hz. Peygamber ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.

Emekli imam hatip Bilal Demiryürek'in Kur'an tilavetinin ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Şahin, iman olmadan ahlak, edep, şefkat, acıma duyguların olamayacağını söyledi.

İsrail'in Gazze'de, Filistin'de, Lübnan ve diğer İslam ülkelerinde yaptığı merhametsizliğin görüldüğünü dile getiren Şahin, "Çünkü iman yok, merhamet olmaz. Merhamet, şefkat iman kaynaklıdır. İkincisi, kalbi kötülüklerden ve kötü düşüncelerden arındırır. Peygamberimiz, 'Her doğan çocuk İslam fıtratında doğar. Anne ve babası zaman içerisinde onu yaşadığı dine çevirir. Onun için aile önemli. Yavrularımıza, gençlerimize sahip çıkalım." dedi.

Gülhane Hastanesi Camisi imam hatibi Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun ilahi okumasının ardından sona eren programa Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, İlçe Müftüsü Erdem Dulun ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

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