Çankırı'da kömür tozu yüklü tır devrildi, ulaşım aksadı
Çankırı'da kömür tozu yüklü bir tırın devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı. Tırın devrilmesi sonucu kömür tozları yola saçıldı ve trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Çankırı'da kömür tozu yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.
Emin Y. (30) idaresindeki 42 GN 720 plakalı kömür tozu yüklü tır, Korgun Ilgaz kara yolu Dikenli mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kömür tozları yola saçıldı. Trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, Karayolları ekipleri de temizlik çalışması yaptı.
Tır, çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.